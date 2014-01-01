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В связи с эпидемической обстановкой и режимом самоизоляции сообщаем, что в настоящее время книги профессора С.В. Савельева и издательства «ВЕДИ» можно приобрести только в интернет-магазинах книжных магазинов:
– «Москва» (www.moscowbooks.ru),
– «День» (den-magazin.ru),
– «Московский дом книги» (http://mdk-arbat.ru).
|- познакомиться с книгами, выпущенными издательством;
|- оформить заказ на книги;
|- задать вопросы авторам;
|- решить вопросы сотрудничества с издательством;
|- разместить рекламу в изданиях;
|- реализовать издательский проект;
|- проконсультироваться по подготовке рукописи к печати.
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Надеемся на плодотворное и продолжительное сотрудничество!
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Издательство «ВЕДИ» является единственным официальным представителем
https://www.youtube.com/c/издательствоВЕДИ
Издательство принимает заказы на изготовление любой фотографии, опубликованной в календарях и книгах художественной серии. Фотографии могут быть выполнены большого формата (размером до 100 см по короткой стороне) и высокого фотографического качества. Возможны накатка на пенокартон, ламинация и печать на холсте.
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HANDMADE
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• Портрет профессора С.В. Савельева, выполненный методом аналоговой ручной контактной печати с фотопластинки, с автографом по цене 1000 руб. за один экземпляр.
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Цена*
|
АНАТОМИЯ / АНТРОПОЛОГИЯ / БИОЛОГИЯ / ПСИХОЛОГИЯ
|
С.В. Савельев
|
|
|
|
Савельев С.В.
|
900-00
|
1300-00
|
1000-00
|
Савельев С.В.
|
900-00
|
Савельев С.В.
|
Савельев С.В.
|
Савельев С.В.
|
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»
|
650-00
|
Савельев С.В.
|
Савельев С.В.
|
900-00
|
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»
|
1700-00
|Савельев С.В.
Стереоскопический атлас мозга человека
|
Савельев С.В., Негашева М.А.
|
|
БИОХИМИЯ
|
Т.П. Вавилова (ред.)
|
200-00
|
Вавилова Т.П., Евстафьева О.Л., Островская И.Г.
|
Вавилова Т.П., Евстафьева О.Л.
|
Вавилова Т.П., Евстафьева О.Л.
|
Е.С. Северин (ред.)
|
|
ГИСТОЛОГИЯ / ЭМБРИОЛОГИЯ / МОРФОЛОГИЯ
|
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»
|
200-00
|
Савельев С.В.
|
400-00
|
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»
|
500-00
|
Внутриутробное развитие человека
|
1500-00
|Зворыкин В.П.
Нейроморфологические критерии эволюции морских млекопитающих
Под общ. ред. проф. С.В. Савельева
|
100-00
|
|
ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ
|Алексеева Е.И., Литвицкий П.Ф.
Ювенильный ревматоидный артрит:
этиология, патогенез, клиника, алгоритмы диагностики и лечения
|
|
ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ / ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
|
Ющук Н. Д., Мартынов Ю. В.
|
100-00
|
Кулаков В. И., Баранов И. И.
|
Сухих Г.Т., Баранов И.И.
|
100-00
|Ющук Н.Д., Мартынов Ю.В.
Военная эпидемиология:
противоэпидемическое обеспечение в военное время
и при чрезвычайных ситуациях
|
100-00
|
|
ИСКУССТВО / ФОТОГРАФИЯ / ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ / КАЛЕНДАРИ
|
С.В. Савельев
|
600-00
|
С.В. Савельев
|
900-00
|
С.В. Савельев
|
900-00
|
С.В. Савельев
|
1000-00
|
Савельев С.В.
|
|
С.В. Савельев
|
1000-00
|
С.В. Савельев
|
|
С.В. Савельев
|
1000-00
|
Савельев С.В.
|
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства
Творческий союз художников России, секция «Арт-фото»
|
1000-00
|
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства
Савельев С.В.
|
900-00
|Савельев С.В.
АПЛАНАТ. Искусство фотографии
|
900-00
|Савельев С.В.
ДАГОР. Искусство фотографии
|
900-00
|Савельев С.В. (Saveliev S.V.)
Времена года : русский ландшафт
Seasons : Russian landscape
|
600-00
|Пакеты полноцветные размером 40х30х12 см (высота, ширина, дно) на 200-граммовой мелованной матовой бумаге с матовым ламинатом (люверсы, ручки и дно чёрные, укреплённые картоном)
|
250-00
|
|
НЕВРОЛОГИЯ
|
Селезнев А.Н., Стулин И.Д., Савин А.А., Козлов С.А.
|
100-00
|
|
СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
|
Казачёнок Т.Г.
|
650-00
|
Т.П. Вавилова (ред.)
|
200-00
|
А.М. Попкова и др. (ред.)
|
|
УРОЛОГИЯ
|
Дорончук Д.Н., Ширшов В.Н.
|
300-00
|
|
ФИЗИКА
|
Г.М. Стюрева (ред.)
|
|
ХИРУРГИЯ / ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ
|
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»
|
200-00
|
Савельев В.С., Петухов В.А., Болдин Б.В.
|
Петухов В.А.
|
Петухов В.А.
|
|*Цена без учёта транспортных и почтовых расходов.