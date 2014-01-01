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В связи с эпидемической обстановкой и режимом самоизоляции сообщаем, что в настоящее время книги профессора С.В. Савельева и издательства «ВЕДИ» можно приобрести только в интернет-магазинах книжных магазинов:

–  «Москва» (www.moscowbooks.ru),

– «День» (den-magazin.ru),

– «Московский дом книги» (http://mdk-arbat.ru).

 


Дорогие друзья!


Рады приветствовать Вас на сайте издательства «ВЕДИ»!

Наше издательство специализируется на подготовке и выпуске научной и учебной литературы по биологии и медицине.

На нашем сайте Вы можете:
  - познакомиться с книгами, выпущенными издательством;
- оформить заказ на книги;
- задать вопросы авторам;
- решить вопросы сотрудничества с издательством;
- разместить рекламу в изданиях;
- реализовать издательский проект;
- проконсультироваться по подготовке рукописи к печати.
 

Надеемся на плодотворное и продолжительное сотрудничество!

 

       
 

Издательство «ВЕДИ» является единственным официальным представителем
профессора С.В. Савельева.

Посмотреть эксклюзивные видео С.В. Савельева, познакомиться с результатами его научных исследований и творческих достижений можно на канале издательства в youtube по адресу:

https://www.youtube.com/c/издательствоВЕДИ


Издательство принимает заказы на изготовление любой фотографии, опубликованной в календарях и книгах художественной серии. Фотографии могут быть выполнены большого формата (размером до 100 см по короткой стороне) и высокого фотографического качества. Возможны накатка на пенокартон, ламинация и печать на холсте.
 

 
 

HANDMADE
 

Портрет профессора С.В. Савельева, выполненный методом аналоговой ручной контактной печати с фотопластинки, с автографом по цене 1000 руб. за один экземпляр.
   
 
 
 
Цена*
 
 

АНАТОМИЯ / АНТРОПОЛОГИЯ / БИОЛОГИЯ / ПСИХОЛОГИЯ


1000-00


 


С.В. Савельев 
Морфология сознания




Савельев С.В.
Нищета мозга
3-е издание, стереотипное

900-00

Савельев С.В.
Изменчивость и гениальность
3-е издание, стереотипное

1300-00







Савельев С.В.
Церебральный сортинг
2-е издание, исправленное и дополненное

1000-00







Савельев С.В.
Церебральный сортинг

 

Савельев С.В.
Нищета мозга
2-е издание, дополненное

900-00

Савельев С.В.
Нищета мозга

  

Савельев С.В.
Изменчивость и гениальность
2-е издание, дополненное

Савельев С.В.
Изменчивость и гениальность

 

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»

Казачёнок Т.Г.
Анатомический словарь: латинско-русский, русско-латинский
Под ред. проф. С.В. Савельева
650-00

Савельев С.В.
Возникновение мозга человека
2-е издание, стереотипное

Савельев С.В.
Происхождение мозга
900-00

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»

Савельев С.В.
Атлас мозга человека
1700-00
Савельев С.В.
Стереоскопический атлас мозга человека

Савельев С.В., Негашева М.А.
Практикум по анатомии мозга человека
2-е издание, переработанное и дополненное
 



 

БИОХИМИЯ

Т.П. Вавилова (ред.)
Биохимия: краткий терминологический словарь
200-00

Вавилова Т.П., Евстафьева О.Л., Островская И.Г.
Практикум по биохимии

Вавилова Т.П., Евстафьева О.Л.
Биохимия в вопросах и ответах
2-е издание, переработанное и дополненное

Вавилова Т.П., Евстафьева О.Л.
Биохимия в вопросах и ответах

Е.С. Северин (ред.)
Биохимия. Тесты и задачи
 



 

ГИСТОЛОГИЯ / ЭМБРИОЛОГИЯ / МОРФОЛОГИЯ

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»

Шахламов В.А.
Капилляры
Под общ. ред. проф. С.В. Савельева
Научные редакторы Т.А. Белоусова, В.П. Черников

200-00

Савельев С.В.
Стадии эмбрионального развития мозга человека
400-00

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»


Савельев С.В.
Эмбриональная патология нервной системы

500-00

Внутриутробное развитие человека
Под ред. А.П. Милованова, С.В. Савельева

1500-00
Зворыкин В.П.
Нейроморфологические критерии эволюции морских млекопитающих
Под общ. ред. проф. С.В. Савельева
100-00
 



 

ДЕТСКИЕ БОЛЕЗНИ

Алексеева Е.И., Литвицкий П.Ф.
Ювенильный ревматоидный артрит:
этиология, патогенез, клиника, алгоритмы диагностики и лечения
 



 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ / ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Ющук Н. Д., Мартынов Ю. В.
Проблемы ВИЧ-инфекции в стоматологии
100-00

Кулаков В. И., Баранов И. И.
ВИЧ: профилактика передачи от матери ребенку

Сухих Г.Т., Баранов И.И.
Репродуктивное здоровье и ВИЧ-инфекция
100-00
Ющук Н.Д., Мартынов Ю.В.
Военная эпидемиология:
противоэпидемическое обеспечение в военное время
и при чрезвычайных ситуациях

Дорошенко Е.М.
Этот непонятный птичий грипп

100-00
 



 

ИСКУССТВО / ФОТОГРАФИЯ / ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ / КАЛЕНДАРИ

600-00

900-00

900-00

1000-00

 

Савельев С.В.
Формат. Искусство фотографии
Подробнее о книге можно узнать на сайте издательства и из фильмов, размещённых на YouTube: https://www.youtube.com/c/издательствоВЕДИ


900-00

1000-00

С.В. Савельев 
Авторский календарь на 2016 год (формат 45х65 см)

 

 

1000-00

Савельев С.В.
Календарь на 2014 год «Интеграция сознания»

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной
целевой программы «Культура России (2012–2018 годы)»

Творческий союз художников России, секция «Арт-фото»
И помнит мир спасённый
1000-00

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной
целевой программы «Культура России»

Савельев С.В.
ТЕССАР. Искусство фотографии

900-00
Савельев С.В.
АПЛАНАТ. Искусство фотографии
900-00
Савельев С.В.
ДАГОР. Искусство фотографии
900-00
Савельев С.В. (Saveliev S.V.)
Времена года : русский ландшафт
Seasons : Russian landscape
600-00




Пакеты полноцветные размером 40х30х12 см (высота, ширина, дно) на 200-граммовой мелованной матовой бумаге с матовым ламинатом (люверсы, ручки и дно чёрные, укреплённые картоном)
250-00
 



 

НЕВРОЛОГИЯ

Селезнев А.Н., Стулин И.Д., Савин А.А., Козлов С.А.
Нейроангиотрофические синдромы лица и верхних конечностей. Комплексное обследование и лечение
100-00
 



 

СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА

 

Казачёнок Т.Г.
Анатомический словарь: латинско-русский, русско-латинский
Под ред. проф. С.В. Савельева
650-00

Т.П. Вавилова (ред.)
Биохимия: краткий терминологический словарь
200-00

А.М. Попкова и др. (ред.)
Клиническая оценка лабораторных анализов у женщин
 



 

УРОЛОГИЯ

 

Дорончук Д.Н., Ширшов В.Н.
Мочекаменная болезнь: принципы дренирования
300-00
 



 

ФИЗИКА

Г.М. Стюрева (ред.)
Практикум по физике
 



 

ХИРУРГИЯ / ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»



Луцевич Э.В., Бершаденко Д.Д.
Варикозная болезнь
200-00

Савельев В.С., Петухов В.А., Болдин Б.В.
Холестероз желчного пузыря

Петухов В.А.
Желчнокаменная болезнь и синдром нарушенного пищеварения

Петухов В.А.
Липидный дистресс-синдром

 



*Цена без учёта транспортных и почтовых расходов.
 

 