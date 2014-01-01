Издательство «ВЕДИ» является единственным официальным представителем

профессора С.В. Савельева.



Посмотреть эксклюзивные видео С.В. Савельева, познакомиться с результатами его научных исследований и творческих достижений можно на канале издательства в youtube по адресу:

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Издательство принимает заказы на изготовление любой фотографии, опубликованной в календарях и книгах художественной серии. Фотографии могут быть выполнены большого формата (размером до 100 см по короткой стороне) и высокого фотографического качества. Возможны накатка на пенокартон, ламинация и печать на холсте.

